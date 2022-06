New York (dpa) - Mehr als fĂŒnf Millionen Kinder aus der Ukraine sind nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef wegen des Krieges in ihrem Heimatland auf humanitĂ€re Hilfe angewiesen.

In der Ukraine selbst brĂ€uchten nach dem russischen Angriff etwa drei Millionen Kinder UnterstĂŒtzung, teilte die UN-Organisation in New York mit. Hinzu kĂ€men etwa 2,2 Millionen Kinder, die inzwischen in andere LĂ€nder geflohen seien. Unicef zufolge wurden seit Beginn des Kriegs am 24. Februar mindestens 262 Kinder getötet. Hunderte Schulen seien beschĂ€digt.