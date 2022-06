Kopenhagen (dpa) - DÀnemark lÀsst unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine eine seit knapp 30 Jahren bestehende Sonderregel zur Verteidigungspolitik in der EU hinter sich.

Eine breite Mehrheit der DĂ€ninnen und DĂ€nen sprach sich bei einer Volksabstimmung am Mittwoch dafĂŒr aus, den Sonderstatus zur Verteidigungszusammenarbeit abzuschaffen. Damit kann sich Deutschlands Nachbar im Norden kĂŒnftig unter anderem an militĂ€rischen Missionen der EU beteiligen.

Bisher bedeutete die EU-weit einzigartige Sonderregelung, dass sich das Land zwar an zivilen, nicht aber an militĂ€rischen EU-Missionen und auch nicht an der gemeinsamen Entwicklung etwa von Waffensystemen beteiligen konnte. DĂ€nemark ist wegen des Vorbehalts bislang nicht Teil der Kooperationsplattform Pesco, ĂŒber die gemeinsame MilitĂ€rprojekte von EU-Staaten organisiert werden.

"Die DĂ€nen haben gesprochen. Wir können nun vollstĂ€ndig an der europĂ€ischen Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung teilnehmen", erklĂ€rte Außenminister Jeppe Kofod. Damit könne das Land eine grĂ¶ĂŸere Verantwortung fĂŒr die Sicherheit in seiner eigenen Nachbarschaft ĂŒbernehmen. Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ergĂ€nzte er: "Zusammenhalt in Europa ist die beste Antwort, die wir in der Situation geben können, in der wir uns befinden."