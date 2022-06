Klima Umweltgipfel Stockholm+50 endet - Aktivisten unzufrieden Von dpa 03.06.2022 - 22:13 Uhr Lesedauer: 3 Min. "People - not Profit": Demonstrantinnen und Demonstranten ziehen bei einem Klimaprotest durch Stockholm. (Quelle: Steffen Trumpf/dpa./dpa)

Stockholm (dpa) - Die Welt zu Gast bei Greta Thunberg: Tausende Demonstranten haben anl├Ąsslich eines internationalen Umweltgipfels in Stockholm mehr Tempo beim Klimaschutz gefordert.

Sie marschierten am Freitagnachmittag durch den Norden der schwedischen Hauptstadt, w├Ąhrend sich die Konferenz Stockholm+50 wenige Kilometer entfernt in der Messe der schwedischen Hauptstadt dem Ende zuneigte. Der Abschluss des Gipfels verz├Âgerte sich derweil bis in den Abend hinein.

Zwei Tage lang sprachen mehrere Tausend Vertreter von Regierungen, des Privatsektors und der Zivilgesellschaft auf der Konferenz dar├╝ber, wie das Tempo im Kampf gegen globale Probleme wie die Klimakrise, das Artensterben sowie die Verschmutzung und Verm├╝llung des Planeten beschleunigt werden kann. In der schwedischen Hauptstadt hatte 1972 auch die allererste UN-Konferenz stattgefunden, die sich mit der Umwelt des Menschen befasst hatte. Die damalige Konferenz gilt deshalb als Geburtsstunde der globalen Umweltpolitik.

Wie bereits am Donnerstag unterstrichen auch am zweiten Gipfeltag Dutzende L├Ąnder, dass seit der Stockholmer Konferenz vor 50 Jahren zum einen Vieles f├╝r den Umweltschutz getan worden sei. Zum anderen - so die fast einhellige Meinung - reiche das aber nicht aus, um die dr├Ąngenden Probleme des Planeten in den Griff zu bekommen.

Eine Forderung, die sowohl auf dem Gipfel als auch auf der Stra├če nachhallte, war die nach dem Ende der Verwendung von ├ľl, Gas und Kohle. "Keep it in the ground!" (Lasst es im Boden), riefen die vor allem j├╝ngeren Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Protestmarsches unter anderem. Eine Initiative untermauerte ihre Forderung nach einem Vertrag ├╝ber die Nichtverbreitung fossiler Brennstoffe. In einem Video anl├Ąsslich 100 Tage Ukraine-Krieg betonten Greta Thunberg und weitere Aktivisten, dass auf fossile Energien zu setzen bedeute, Autokraten wie Pr├Ąsident Wladimir Putin mehr Macht zu verschaffen.