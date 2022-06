Rom (dpa) - Die deutsche Organisation Sea-Watch hat 85 Migranten im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Die Crew der "Sea-Watch 3" nahm die Menschen nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag innerhalb der maltesischen Such- und Rettungszone an Bord.

Am Samstag liefen au├čerdem die zivilen Seenotretter der in Regensburg ans├Ąssigen NGO Sea-Eye zu einer Mission aus. Das Team der "Sea-Eye 4" will sein Einsatzgebiet im zentralen Mittelmeer nach eigenen Angaben am Donnerstagabend erreichen. Freiwillige Helfer verschiedener Organisationen und B├╝ndnisse fahren immer wieder in die Region, um Bootsmigranten aus Seenot zu retten. Viele k├Ânnen danach in Italien an Land gehen. Das dortige Innenministerium registrierte in den vergangenen beiden Monaten einen deutlichen Anstieg von Migranten, die in Booten das EU-Land erreichten.