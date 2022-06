Doch das Ergebnis war weit knapper als erwartet. Nur 211 Tory-Abgeordnete sprachen Johnson in London ihr Vertrauen aus, wie der Vorsitzende des zust├Ąndigen Parteigremiums, Graham Brady, in London mitteilte. 148 seiner Fraktionskollegen votierten hingegen f├╝r eine Abwahl Johnsons als Parteichef und damit auch als Premierminister. Der Regierungschef gilt damit als schwer besch├Ądigt.

Johnson bem├╝hte sich, das Ergebnis als gro├čen Erfolg darzustellen. "Ich glaube, das ist ein extrem gutes, positives, abschlie├čendes und deutliches Ergebnis", sagte der konservative Parteichef nach der Abstimmung in einem Fernsehinterview. Er f├╝gte hinzu: "Was das bedeutet ist, dass wir als Regierung nun voranschreiten k├Ânnen und uns auf Dinge konzentrieren k├Ânnen, die den Menschen meiner Meinung nach wirklich wichtig sind."

Johnson war unter Druck geraten, nachdem Details ├╝ber teilweise exzessive Partys in seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street w├Ąhrend der Corona-Lockdowns ans Licht gekommen waren. Der konservative Politiker hatte die Feiern geduldet und war teilweise sogar dabei gewesen. Ein Untersuchungsbericht warf den Verantwortlichen in der Downing Street F├╝hrungsversagen vor. Johnson musste wegen der Teilnahme an einer illegalen Lockdown-Party eine Geldstrafe zahlen und gilt damit als erster amtierender Premierminister Gro├čbritanniens, der erwiesenerma├čen das Gesetz gebrochen hat.