Nur-Sultan (dpa) - F├╝nf Monate nach den blutigen Protesten in der Ex-Sowjetrepublik Kasachstan in Zentralasien haben die Menschen mit gro├čer Mehrheit f├╝r eine neue Verfassung mit weniger Vollmachten f├╝r den Pr├Ąsidenten gestimmt. Auch die Todesstrafe wurde nun endg├╝ltig abgeschafft.

F├╝r die ├änderungen stimmten 77,18 Prozent der W├Ąhler, dagegen waren 18,66 Prozent, wie der Leiter der kasachischen Wahlkommission, Nurlan Abdirow, am Montag in der Hauptstadt Nur-Sultan mitteilte. Die Wahlbeteiligung unter den 11,7 Millionen Berechtigten in dem ├Âlreichen Land lag am Sonntag demnach bei 68,06 Prozent.