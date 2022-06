EU-Beitrittswunsch Gesandter Selenskyjs rechnet mit EU-Kandidatenstatus Von dpa 09.06.2022 - 04:59 Uhr Lesedauer: 2 Min. Oleksij Tschernyschow wirbt f├╝r einen EU-Beitritt der Ukraine. Wie realistisch ist der Wunsch?. (Quelle: Fabian Sommer/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Der Sondergesandte des ukrainischen Pr├Ąsidenten Wolodomyr Selenskyj f├╝r eine EU-Beitrittsperspektive hat sich nach zweit├Ągigen Gespr├Ąchen in Berlin zuversichtlich gezeigt, dass sein Land den Kandidatenstatus f├╝r die Europ├Ąische Union erhalten wird.

Wenn die EU-Kommission in der kommenden Woche eine entsprechende Empfehlung abgebe, gehe er von einer Zustimmung der 27 Mitgliedstaaten bei ihrem Gipfeltreffen am 23. und 24. Juni in Br├╝ssel aus, sagte der Minister f├╝r regionale Entwicklung, Oliksej Tschernyschow, der Deutschen Presse-Agentur. Er rechne dann auch mit einer Zustimmung Deutschlands. "So wie wir es verstehen, werden sie nicht im Weg stehen, wenn der Bericht (der EU-Kommission) positiv ausf├Ąllt."

Vier Sondergesandte werben f├╝r Beitrittsperspektive

Tschernyschow ist einer von vier Sondergesandten Selenskyjs, die derzeit in den EU-Mitgliedstaaten f├╝r eine Beitrittsperspektive der Ukraine werben. Er hatte am Dienstag und Mittwoch in Berlin unter anderem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD), Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Agrarminister Cem ├ľzdemir (Gr├╝ne) und in Abwesenheit von Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) ihren Staatsminister Tobias Lindner (Gr├╝ne) getroffen.

Tschernyschow geht davon aus, dass die EU-Kommission am 15. Juni ihre Empfehlung zum EU-Kandidatenstatus der Ukraine abgibt. "Vielleicht ist die Entscheidung noch nicht ganz getroffen", sagte er. Aber er sei sicher, dass die Staats- und Regierungschefs der Entscheidung der Kommission folgen w├╝rden. W├Ąhrend sich andere EU-Staaten schon klar f├╝r einen Kandidatenstatus der Ukraine ausgesprochen haben, war die Bundesregierung bisher noch zur├╝ckhaltend. Vom Kandidatenstatus bis zur Mitgliedschaft in der EU dauert es in der Regel noch viele Jahre.