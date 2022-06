Neue Impulse fĂŒr Beziehungen

Biden will das bis Freitag dauernde Treffen dazu nutzen, den Beziehungen zwischen Nord-, Mittel- und SĂŒdamerika einen neuen Impuls zu geben. Auf dem Gipfel sollen eine Reihe von Initiativen zu Migration, Energie und Klimawandel angestoßen werden. Die USA kĂŒndigten unter anderem bereits die Ausbildung von 500.000 Ärzten und Pflegern in Lateinamerika und der Karibik an. Zudem sollen ĂŒber eine "Amerikanische Partnerschaft fĂŒr wirtschaftlichen Wohlstand" die Lieferketten in der Region gestĂ€rkt, Investitionen vereinfacht und Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien geschaffen werden.

Gemeinsame ErklÀrung zur Migration geplant

Am Freitag will die US-Regierung außerdem eine gemeinsame ErklĂ€rung zur Migration vorstellen. DarĂŒber sollen auch die LĂ€nder in Lateinamerika in die Pflicht genommen werden, die illegale Migration in die USA zu bremsen. "Die Deklaration stellt eine gegenseitige Verpflichtung dar, in regionale Lösungen zu investieren und die Möglichkeiten fĂŒr eine sichere und geordnete Migration in der Region zu erhöhen", sagte Biden. "Gleichzeitig mĂŒssen wir gegen Kriminelle und MenschenhĂ€ndler vorgehen, die verzweifelte Menschen ausnutzen. Eine sichere und geordnete Migration ist gut fĂŒr alle unsere Volkswirtschaften, auch fĂŒr die Vereinigten Staaten."