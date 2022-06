VorwĂŒrfe, die Habeck mit einem Verweis auf die Verantwortung beider Seiten kontert und der Forderung nach "pragmatischen Lösungen". Deutsche Entwicklungshilfe könnte doch in Solaranlagen in FlĂŒchtlingslagern fließen, ĂŒberlegt er laut.

Habeck: Israelis sollten vorsichtig sein

Die Pressekonferenz ist eigentlich schon vorbei, ohne dass Habeck in den Untiefen des Nahost-Konflikts auf Grund gelaufen wĂ€re, da ergreift er noch einmal das Wort. Die Israelis sollten vorsichtig sein, was sie in den PalĂ€stinensergebieten tĂ€ten und die PalĂ€stinenser sollten die Gewalt in Israel stoppen, wo bei AnschlĂ€gen zuletzt immer wieder Menschen ums Leben kamen. "Bitte versuchen Sie zu verstehen, dass der Verlust und die GefĂŒhle und die Emotionen auch auf der anderen Seite sind." Der Nahost-Konflikt ist damit einer Lösung kein StĂŒck nĂ€her, aber Habeck hat zumindest noch mal klargestellt, dass er nicht einseitig Partei ergreifen will.

Ein Lieblingsprojekt, auf das Habeck ĂŒberall wieder zurĂŒckkommt, ist ein Energievorhaben, das Israel, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im November vereinbart haben. Israel soll Jordanien demnach mit entsalztem Wasser versorgen und im Gegenzug Solarstrom erhalten. Zu diesem Zweck soll ein Solarkraftwerk in der jordanischen WĂŒste gebaut werden, das mit Geld aus den VAE finanziert wird.

Energievorhaben soll Region einen

Wandel durch Handel - ist das nicht schon bei Russland gescheitert? Hier könnte es anders laufen, glaubt Habeck, weil von der Energieerzeugung aus Wind und Sonne viele profitieren könnten, wÀhrend bei der Ausbeutung fossiler Energien hÀufig nur einige wenige MÀchtige profitierten.

Überhaupt Solarstrom. "Ich komme aus Deutschland", sagt Habeck bei der Eröffnung einer jordanisch-deutschen Energiekonferenz in einem Luxushotel am Toten Meer. "Wir pflastern unsere Landschaft mit Solarpaneelen, und die Sonne scheint nicht halb so viel wie sie das in Ihrer Region tut." Sonnenstrom und CO2-frei hergestellter Wasserstoff wĂŒrden gebraucht fĂŒr die Energiewende. Das könne der Region auch Wohlstand bringen.

Treffen mit König Abdullah II.

Den jordanischen König Abdullah II. trifft Habeck noch sowie Kronprinz Hussein - er hört sich an einer deutsch-jordanischen Hochschule die Klagen von Studenten an, die ĂŒber hohe HĂŒrden klagen, wenn sie nach dem Studium noch Arbeitserfahrung in Deutschland sammeln wollen.