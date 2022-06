Mehr als hundert Deutsche sitzen in T├╝rkei fest

Berlin (dpa) - Die T├╝rkei hindert nach Angaben des Ausw├Ąrtigen Amtes derzeit 104 deutsche Staatsangeh├Ârige an der Ausreise nach Deutschland.

55 Bundesb├╝rger befinden sich in t├╝rkischer Haft, gegen 49 weitere ist eine Ausreisesperre verh├Ąngt, wie die "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" unter Berufung auf eine Antwort des Ausw├Ąrtigen Amtes auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten G├Âkay Akbulut berichteten. Die Antwort lag auch der Deutschen Presse-Agentur vor. Ende Juni 2021 sa├čen 62 deutsche Staatsangeh├Ârige in t├╝rkischer Haft, in 54 weitere F├Ąllen gab es Ausreisesperren.