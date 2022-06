Unterdessen zeichnet sich ein Tiefstand bei der Wahlbeteiligung ab, nur noch 45 bis 49 Prozent der Menschen wollen ihre Stimme abgeben, sagte der Direktor des Umfrageinstituts Ipsos, Brice Teinturier, am Samstag der Zeitung "Le Parisien". "FĂŒr die Franzosen ist die PrĂ€sidentschaftswahl die entscheidende Abstimmung", sagte Teinturier. Sie sĂ€hen kaum einen Nutzen darin, die Karten bei der Parlamentswahl gleich wieder neu zu mischen. Dennoch könne Macron sich darauf nicht stĂŒtzen, denn das Vertrauen in die Regierung sei gering. Bei der Absicherung der Kaufkraft - dem Kernthema von MĂ©lenchon - handele sie aus Sicht der Bevölkerung zu langsam, sagte der Ipsos-Chef.

Und weshalb ist es so ruhig geworden um Marine Le Pen, die es in der Stichwahl ums höchste Staatsamt auf ĂŒber 40 Prozent brachte? Grund dafĂŒr ist kein plötzlicher Stimmungswandel in Frankreich - die Rechte hat weiter viel UnterstĂŒtzung - sondern die Besonderheit der Parlamentswahl. Im Gegensatz zur PrĂ€sidentschaftswahl zĂ€hlt hier auch die lokale Verankerung, und die ist keine StĂ€rke Le Pens. Vergeben werden die 577 Parlamentssitze nach einem komplizierten Mehrheitswahlrecht. Ins Gewicht fallen am Ende nur die Stimmen fĂŒr den Gewinner im jeweiligen Stimmbezirk. Und dabei wird fĂŒr Le Pen nur ein moderater Zuwachs an Sitzen vorausgesagt.