"In Charkiw wurden Menschen in ihren HĂ€usern und auf der Straße getötet, wĂ€hrend sie mit ihren Kindern SpielplĂ€tze besuchten, auf Friedhöfen ihrer Angehörigen gedachten, beim Anstehen fĂŒr Hilfslieferungen oder beim Einkaufen", berichtete Janine Uhlmannsiek vom deutschen Ableger von Amnesty International unter Verweis auf einen neuen Bericht mit dem Titel "Anyone can die at any time".