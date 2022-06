Der britische Premierminister Boris Johnson hat dem deutschen Kanzler in einem Interview mit der "S├╝ddeutschen Zeitung" ein positives Zeugnis ausgestellt. Er verstehe sich sehr gut mit Olaf Scholz, so Johnson. Auf die Frage nach der Einheit des Westens erkl├Ąrte er, die EU habe Fortschritte gemacht. "Schauen Sie sich an, was Olaf Scholz geleistet hat, das unglaubliche Engagement f├╝r die Ukrainer, ich h├Ątte im Leben nie geglaubt, dass ein deutscher Kanzler solche Entscheidungen trifft, es ist gro├čartig, was er tut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in seinem eigenen politischen Set-up einfach ist", so Johnson.