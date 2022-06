Israels Abgeordnete beschließen Auflösung des Parlaments

Die Acht-Parteien-Koalition unter Ministerpr├Ąsident Bennett ist gescheitert. Sein Vorg├Ąnger Netanjahu hofft auf eine R├╝ckkehr an die Macht.

Die Abgeordneten der israelischen Knesset haben f├╝r die Aufl├Âsung des Parlaments gestimmt und damit den Weg f├╝r die f├╝nften Wahlen in weniger als vier Jahren freigemacht. 92 Abgeordnete votierten bei der Schlussabstimmung am Donnerstag f├╝r das entsprechende Gesetz, Gegenstimmen gab es keine. Die Parlamentswahl findet am 1. November statt.