USA | Ohio: Vergewaltigungsopfer (10) wurde die Abtreibung verweigert

Fälle wie dieser waren befürchtet worden: Vor rund einer Woche hatte der Supreme Court in den Vereinigten Staaten das wegweisende Urteil "Roe v. Wade" aufgehoben und damit das US-weite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt. Somit war der Weg für zahlreiche erzkonservativ geführte Bundesstaaten frei, Abtreibungen zu verbieten. Dies stieß national wie international auf viel Kritik und löste massive Proteste in der Bevölkerung aus. Selbst US-Präsident Joe Biden distanzierte sich von dem Urteil des Supreme Courts.

Für die Zehnjährige wurde dem Bericht zufolge schließlich doch noch eine Lösung gefunden: Nachdem ihr die Abtreibung in Ohio verweigert worden war, wandte sich der Arzt des Mädchens offenbar an eine Frauenärztin im benachbarten Indiana. Dort gelten liberale Abtreibungsgesetze. Die Gynäkologin konnte die gewünschte Behandlung zwar durchführen – sie befürchtet aber, dass ihr Bundesstaat bald ähnlich restriktive Gesetze beschließen könnte, so der Bericht.

Verstärkte Nachfrage aus anderen Bundesstaaten

In Indiana berichten Mediziner seit dem Urteil des Supreme Court von einer verstärkten Nachfrage nach Abtreibungen aus benachbarten Bundesstaaten. Wir sehen eine "wahnsinnige Menge an Anfragen" aus Kentucky und Ohio, sagte eine andere Frauenärztin dem "Indianapolis Star". Ihr Angebot wollten die Klinken aber weiter für alle aufrechterhalten: "Wir tun unser Bestes, um die Verfügbarkeit und den Zugang so lange wie möglich zu verbessern, wohl wissend, dass dies nur ein vorübergehender Zeitrahmen ist, in dem wir diese Hilfe anbieten können", so die Fachärztin.