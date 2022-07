Nach Mordanschlag: Abe-Partei sichert sich Zwei-Drittel-Mehrheit im Oberhaus in Japan

Keine nationalen Wahlen f├╝r drei Jahre

Regierungschef Kishida hielt trotzdem am Termin f├╝r die Wahl zum Oberhaus fest. "Wir d├╝rfen auf keinen Fall dulden, dass w├Ąhrend einer Wahl Gewalt eingesetzt wird, um die Meinungs├Ąu├čerung zu unterdr├╝cken", erkl├Ąrte er am Samstag. Er habe "eine Verantwortung, diese Oberhauswahlen auf freie, gerechte und sichere Weise abzuschlie├čen".

Baerbock und Blinken und Japan

Abes Leichnam war am Samstag nach Tokio gebracht worden. Nach Angaben von seinem B├╝ro ist f├╝r Montagabend eine Totenwache geplant. Die Beisetzung des fr├╝heren Regierungschefs soll am Dienstag in kleinem Kreis mit Angeh├Ârigen und engen Freunden stattfinden. ├ľrtlichen Medien zufolge werden Totenwache und Trauerfeier im Zojoji-Tempel in Tokio ausgerichtet. US-Au├čenminister Antony Blinken, der sich derzeit in Asien aufh├Ąlt, hat f├╝r Montag einen Kondolenzbesuch in Japan angek├╝ndigt.