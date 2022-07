First Lady Jill Biden vergleicht Latinos mit Tacos – und erntet Kritik

Bei einer Veranstaltung in Texas versuchte sich die amerikanische First Lady Jill Biden an einem Kompliment für Latinos in den USA – und verglich diese dabei indirekt mit einem beliebten Gericht aus der mexikanischen Küche .

"Die Vielfalt dieser Gemeinschaft, die so unterschiedlich ist wie die Bodegas in der Bronx, so schön wie die Blüten in Miami und so einzigartig wie die Frühstückstacos hier in San Antonio, ist Ihre Stärke", sagte Biden wörtlich in San Antonio. Dabei hat die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden außerdem die kleinen Lebensmittelmärkte "Bodegas" falsch als "Bogedas" ausgesprochen, so ist es auf Videos von dem Event zu hören.