Kritik an Kretschmer: "Ihre Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend"

Unmut über Aussagen des sächsischen Ministerpräsidenten: Deutschland muss nach Ansicht von Michael Kretschmer eine Vermittlerrolle in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine einnehmen. "Wir müssen dafür eintreten, dass dieser Krieg eingefroren wird", so Kretschmer am Dienstag.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, antwortete prompt mit einer direkten Botschaft an den CDU-Politiker: "Die Ukrainer treten dafür ein, dass Sie Ihren Kopf in ein Tiefkühlregal stecken, um Ihre heißen Russland-Fantasien einzufrieren. Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend".