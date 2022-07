Österreich will für Bayern wichtigen Gasspeicher als "Sicherheitspuffer" anzapfen

Zudem übte Gewessler harte Kritik an Ungarn. "Wenn ein einzelnes Land wie Ungarn nun seine Abhängigkeit von Russland noch vergrößern will, dann leistet das mit Sicherheit keinen Beitrag", sagte sie vor dem Treffen der EU-Energieminister an diesem Dienstag. Gewessler betonte die Bedeutung des Treffens, "um ein Zeichen der Geschlossenheit in Europa an Russland zu senden". Putin dürfe es nicht gelingen, "uns zu spalten", so die Ministerin.