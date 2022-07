Demokratische Republik Kongo: Demonstrierende stürmen UN-Mission

Demonstrierende haben den Sitz der UN-Mission im Osten der Demokratischen Republik Kongo verwüstet. Sie seien am Montag mit Gewalt in das Gebäude in der Stadt Goma eingedrungen und hätten Mobiliar zerstört sowie gestohlen, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Sicherheitskräfte hätten mit Tränengas und Schüssen reagiert. Die Polizei in der Provinz Nord-Kivu sagte der dpa, bei den Angreifern habe es sich um Kriminelle gehandelt, die die Demonstration für ihre Zwecke ausgenutzt hätten.