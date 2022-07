Bagdad: Demonstranten beginnen Sitzstreik im Parlament

Anhänger des schiitischen Geistlichen Al-Sadr haben erneut das Parlament in Bagdad gestürmt. Seit den Parlamentswahlen tobt im Irak ein Machtkampf.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Demonstranten das Parlament gestürmt und einen Sitzstreik begonnen. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur INA am Samstag. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr in das Parlamentsgebäude eindrangen.