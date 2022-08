Bei ihren Einreisen dürfte sie der Bundespolizei am Flughafen ihren Pass samt Visum gezeigt haben und durchgewunken worden sein – detailliert rekonstruieren lässt sich das allerdings nicht. Einreisedaten werden in Deutschland prinzipiell nicht erfasst. Es existiert offenbar auch kein Vermerk der Beamtinnen und Beamten zu Tichonowas Übertritt auf deutsches Staatsgebiet. Die deutschen Nachrichtendienste wiederum vertreten den Standpunkt, für Reisen von Angehörigen ausländischer Despoten nicht zuständig zu sein. Lediglich ein Trip Ende 2019 fiel den Sicherheitsbehörden auf – wenngleich zufällig. Eine Observation erbrachte keine weiteren Erkenntnisse.

Personalprobleme in Russland? : Putin: "Das Leben geht weiter"

"Da schlappen bewaffnete Personenschützer der russischen Präsidentengarde unbemerkt durch Bayern und niemanden interessiert es", kritisiert der SPD-Innenexperte und Bundestagsabgeordnete Sebastian Fiedler. Der Fall sei "ein illustres Beispiel" dafür, "dass wir in den vergangenen Jahrzehnten keine Strategien entwickelt haben, den russischen Agenten und ihren Aktivitäten etwas entgegenzusetzen. Wir können so nicht weitermachen." Einem Regime, das in Europa einen Angriffskrieg entfache, müsse Deutschland "mit einem deutlichen Aufwuchs operativer Fähigkeiten der Sicherheitsbehörden entgegentreten".