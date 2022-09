Kreml-Sprecher: Putin kommt nicht zu Gorbatschows Beerdigung

Aktualisiert am 01.09.2022 - 12:26 Uhr

Aktualisiert am 01.09.2022 - 12:26 Uhr

In wenigen Tagen wird Michail Gorbatschow beerdigt. Russlands Präsident wird unter den Trauergästen fehlen, teilte der Kreml mit.

Am 30. August 2022 war Michail Gorbatschow gestorben. Der ehemalige Präsident der Sowjetunion soll am Samstag in Moskau beerdigt werden. Nun teilt der Kreml mit, dass Russlands Präsident Putin nicht dabei sein wird. Das berichten mehrere Medien, unter anderem die Nachrichtenagentur AFP, übereinstimmend.