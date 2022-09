Putin am Sarg von Gorbatschow

Präsident Wladimir Putin wird bei Michail Gorbatschows Beerdigung nicht anwesend sein. An seinen Sarg trat er dennoch, wie ein Video zeigt.

Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht an dem Begräbnis des letzten Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, teilnehmen. Es gebe Terminschwierigkeiten, teilte der russische Regierungssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag mit. Putin habe bereits am Donnerstagmorgen Gorbatschow die Ehre erwiesen.