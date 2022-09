Antigua und Barbuda: Ex-Kolonie der Briten soll nach Queen-Tod eigene Republik werden

Aktualisiert am 11.09.2022 - 15:59 Uhr

Bis zu ihrem Tod war die Queen Staatsoberhaupt von Antigua und Barbuda. Jetzt will der karibische Inselstaat endgültig unabhängig werden.

Der karibische Inselstaat Antigua und Barbuda soll nach dem Willen des Regierungschefs zur Republik werden. Bis zu ihrem Tod war Königin Elizabeth II. Staatsoberhaupt der ehemaligen britischen Kolonie. König Charles III. war am Samstag in einer Zeremonie in der Hauptstadt St. John's zwar als neues Staatsoberhaupt bestätigt worden. Doch kurz darauf sagte Premierminister Gaston Browne dem britischen Sender ITV, er wolle innerhalb von drei Jahren eine Volksabstimmung abhalten.