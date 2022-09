Elisabeth II.: So denken Iren über den Tod der Queen

Als die Fußballmannschaft Shamrock Rovers aus der irischen Hauptstadt Dublin am Todestag der Queen ein Heimspiel austrägt, schallen Sprechchöre durch das Tallaght Stadium: "Lizzy's in a box" ("Elizabeth ist im Sarg").

Auch in anderen Regionen Irlands reagieren Menschen mit wenig Respekt auf den Tod der britischen Monarchin. In der Kleinstadt Bundoran im Nordwesten des Landes spielt der Folk-Musiker Christy Moore am Donnerstagabend ein Konzert. Eine halbe Stunde alt war die Nachricht vom Tod der Queen, als sich die Tore des Konzertsaals öffneten. An der Bar prosten sich einige Zuschauer zu. "Auf Lizzys Fahrt in die Hölle!", ruft ein Mann im Irlandtrikot durch den Raum. Das Folk-Konzert scheint in Bundoran nicht der einzige Grund für die ausgelassene Stimmung zu sein.