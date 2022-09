Russischer Menschenrechtler Osetschkin berichtet von Anschlagsversuch

Aktualisiert am 20.09.2022 - 11:39 Uhr

Aktualisiert am 20.09.2022 - 11:39 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Osetschkin kämpft gegen Folter in russischen Gefängnissen. Eine Warnung rettete ihm jetzt womöglich das Leben.

Es klingt wie ein Agentenfilm, was Wladimir Osetschkin berichtet, aber wie ein ziemlich glaubwürdiger: Der russische Menschenrechtler und seine Familie sind nach eigenen Angaben vorige Woche nur knapp einem Mordanschlag entgangen – mutmaßlich durch Putins Geheimdienst FSB. Osetschkin lebt mit Frau und Kindern im französischen Exil in Biarritz.

"Ich brachte den Kindern gerade die Teller mit dem Essen an den Tisch, als ich im Augenwinkel einen roten Punkt über das Geländer auf der Terrasse in meine Richtung huschen sah", berichtet Osetschkin im Podcast der freien Journalistin Julia Latynina. "Wir haben sofort die Lichter ausgemacht, die Kinder warfen sich auf den Boden, wir machten die Jalousien runter, Sicherheitsdienste erschienen und nahmen die Ermittlungen auf." Er habe noch mehrere Schüsse gehört, erinnert sich Osetschkin, das hätten auch Nachbarn zu Protokoll gegeben. Seine Frau und die Kinder hätten noch über eine Stunde in einem geschützten Raum verbracht.