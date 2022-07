Tiergartenmord: Russland fordert Freilassung des Mörders Vadim K.

Russland hat im Gegenzug für eine Freilassung von zwei inhaftierten US-Bürgern offenbar die Freilassung des wegen des Tiergarten-Mordes in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen Vadim K. gefordert. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA , John Kirby, bestätigte am Freitag im US-Nachrichtensender CNN einen entsprechenden Vorstoß russischer Vertreter.

Tiergarten-Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt

Die USA versuchen derzeit, die in Russland inhaftierte Basketball-Profispielerin Brittney Griner und den ebenfalls in dem Land in Haft befindlichen früheren US-Soldaten Paul Whelan freizubekommen. Washington hat Moskau deswegen ein Angebot vorgelegt, das am Freitag auch Thema eines Gesprächs zwischen US-Außenminister Antony Blinken und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow war. Lesen Sie hier mehr zu dem Telefonat.