In Israel demonstrierten Tausende am Samstag für ein Ende des Gaza-Kriegs und die Freilassung von Geiseln. Währenddessen soll das israelische Militär ein Verlies für die von der Hamas verschleppten Menschen entdeckt haben.

Dunkle, lange Gänge, stickige Luft und wenig Sauerstoff. So beschreibt der israelische Militärsprecher Daniel Hagari die Tunnel der Hamas. Unter dem Haus eines Hamas-Terroristen in Chan Junis soll die israelische Armee nun einen unterirdischen Gang entdeckt haben, in dem sich zu unterschiedlichen Zeiten mehrere Geiseln aufgehalten haben sollen.