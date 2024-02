Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist während seiner Haft in Russland verstorben. Vor Gericht hatte er am Vortag noch gelacht, wie Aufnahmen zeigen.

Er saß in einer der härtesten Haftanstalten Russlands ein: Nun ist der russische Oppositionelle Alexej Nawalny bei einem Spaziergang in seiner sibirischen Strafkolonie gestorben. Das teilte das Gefängnis am Freitag mit. Nawalnys Team hat nach eigenen Angaben noch keine direkte Bestätigung seines Todes erhalten.

Im Dezember war der 47-Jährige in das Straflager "Polarwolf" im eisigen Norden Russlands verlegt worden. Nawalny hatte immer wieder Vorwürfe gegen den Strafvollzug wegen Verletzung seiner Rechte erhoben. Die Gerichtsauftritte, an denen er per Videoschalte teilnahm, nutzte er für weitere Kritik an Putins Regime und um die Verbindung zur Außenwelt aufrechtzuerhalten.