Im Video: Russische Militärflugzeuge stehen in Flammen. (Quelle: t-online)

Die Angriffe zielten auf Flugplätze in Djagilewo (Gebiet Rjasan), Iwanowo, Olenja (Murmansk) und Belaja in Irkutsk. Letztere liegt rund 4.200 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU sprach von einer "großangelegten" Operation, bei der mehr als 40 russische Militärflugzeuge zerstört worden seien.

Angriff aus Holzhäusern auf Lkw

Die eingesetzten Drohnen seien laut SBU-Angaben auf russischem Territorium stationiert gewesen. Die Behälter für die Drohnen waren als mobile Holzhäuschen getarnt und auf Lastwagen montiert. Im richtigen Moment seien deren Dächer ferngesteuert geöffnet worden, woraufhin die First-Person-View-Drohnen (FPV) gestartet seien und ihre Ziele auf den Flugfeldern angegriffen hätten. Videos in sozialen Medien sollen diese Startvorrichtungen zeigen. Unabhängig überprüft werden konnten diese Berichte bislang nicht.

Der Angriff sei bereits seit eineinhalb Jahren geplant worden, heißt es. Laut dem "Kyiv Independent" sei auch Präsident Wolodymyr Selenskyj in die Operation eingeweiht gewesen. Die beteiligten Agenten befänden sich inzwischen wieder in der Ukraine.

Regionale Gouverneure bestätigen Drohnenangriffe

Der russische Gouverneur der Region Irkutsk, Igor Kobzew, meldete am Sonntag einen Drohnenangriff auf das Dorf Srednij, das direkt neben der Luftwaffenbasis Belaja liegt. "Das ist der erste Angriff dieser Art in Sibirien", sagte Kobzew. Er rief die Bevölkerung zur Ruhe auf. Auf einem von ihm veröffentlichten Video ist eine Drohne zu sehen, ebenso eine graue Rauchwolke am Horizont.