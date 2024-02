Zahlreiche Russen sind geschockt über den Tod des Kremlkritikers Alexej Nawalny. Im Video erklären sie, was der Tod des Oppositionellen für sie bedeutet.

Auch in Russland selbst zeigen sich Menschen schockiert. Der russische Oppositionspolitiker Boris Nadeschdin, dem die Wahlkommission die Teilnahme an der Präsidentschaftswahl untersagte, würdigte Nawalny als "einen der talentiertesten und mutigsten Menschen Russlands".

An mehreren Orten in Russland versammelten sich Menschen im Gedenken an den 47-Jährigen. Die russische Staatsanwaltschaft forderte die Bevölkerung unterdessen auf, keinen Massenprotest im Zentrum Moskaus abzuhalten, da diese nicht abgestimmt sei.