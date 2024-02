Videotranskript lesen

Aufnahmen von Verkehrskameras sollen festgehalten haben, wie der Leichnam des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny abtransportiert wird.



Das schreibt das unabhängige russische Medienunternehmen Mediazona in einem Artikel.



Eine Polizeieskorte begleitet in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar eine Limousine. Die Fahrzeuge tragen laut Mediazona den Aufdruck des russischen Strafvollzugs, die Limousine ein Zivilkennzeichen.

Der Zeitstempel zeigt, dass der Konvoi wohl noch vor dem Eintreffen von Nawalnys Mutter unterwegs war.

Trotz Forderungen seiner Familie übergeben die Behörden dessen Leichnam nicht an die Angehörigen.



Stattdessen heißt es, der Leichnam wurde an die Leichenhalle in der Stadt Salechard übergeben.

Auch die Videos sollen die Fahrzeuge auf der Eisstraße in Richtung Salechard zeigen. Es ist die einzige Straße zwischen Strafkolonie und Leichenschauhaus.

Die Einrichtung behauptet allerdings, die Leiche sei nicht vor Ort.



Mediazona überprüft auch: An keinem anderen Tag war eine solche Kolonne um Mitternacht unterwegs. Es scheint sich also um keine Standard-Prozedur zu handeln.



Die Aufnahmen sind ein weiteres Indiz dafür, dass Russland offenbar versucht, die Todesursache des Kremlkritikers Nawalny zu verschleiern.



Weltweit trauern Menschen um Putins Gegner. Sogar in Russland protestieren Gruppen öffentlich, legten Blumen nieder und riskieren zahlreiche Festnahmen.