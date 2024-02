Aktualisiert am 22.02.2024 - 13:35 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Der Bundestag hat einen Antrag der CDU abgelehnt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Eine prominente Abgeordnete der Ampel stimmte aber dafür.

Der Bundestag hat den Antrag der Union klar abgelehnt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. In namentlicher Abstimmung stimmten am Donnerstag 182 Abgeordnete für den Antrag, 480 dagegen. Fünf Abgeordnete enthielten sich. Allerdings stimmte nach eigenen Angaben eine FDP-Abgeordnete der Ampelkoalition dafür: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Sie hatte schon vorher angekündigt, den Antrag der Union zu unterstützen, und fordert schon lange eine Taurus-Lieferung. Der Bundestag veröffentlicht demnächst das genaue Abstimmungsverhalten der Abgeordneten.