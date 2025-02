Fast die Hälfte der Deutschen will die Ukraine nicht mehr unterstützen

Aktualisiert am 24.02.2025 - 19:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Leopard-2-Panzer der Ukraine bei einer Übung: Die Deutschen sind, was die Unterstützung der Ukraine angeht, zwiegespalten. (Quelle: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto/getty-images-bilder)

Jüngere wollen Unterstützung einstellen

Schaut man sich die Ergebnisse etwas tiefer an, zeigt sich: 51 Prozent der Frauen wollen die Unterstützung an die Ukraine einstellen und 40 Prozent der Männer. Dagegen wollen 35 Prozent der Männer weiterhin Waffen und Geld an die Ukraine schicken, nur 22 Prozent der Frauen.