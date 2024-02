Verbot für Beerdigungsinstitute? Nawalnys Team: Trauerfeier wird behindert Von dpa 27.02.2024 - 15:52 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Mann legt Blumen in Moskau nieder: Das öffentliche Gedenken an Nawalny wird weitgehend unterbunden. (Quelle: Alexander Zemlianichenko/ap) News folgen

Das Team des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny versucht, eine öffentliche Trauerfeier für den Verstorbenen zu organisieren. Dabei stößt es auf harte Widerstände.

Die Organisation einer Trauerfeier für den in Haft ums Leben gekommenen Kremlkritiker Alexej Nawalny wird nach Angaben seines Teams von den Behörden in Russland behindert. "Nach einem Tag Suche haben wir immer noch keinen Trauersaal gefunden", schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Dienstag auf der Plattform X (vormals Twitter). Einige Bestattungsunternehmen hätten erklärt, sie seien ausgebucht, andere hätten abgelehnt, sobald der Name Nawalny gefallen sei. "An einer Stelle wurde uns gesagt, dass den Beerdigungsinstituten verboten worden sei, mit uns zu arbeiten."

Mehr als eine Woche wurde die Leiche unter Verschluss gehalten

Nawalny starb am 16. Februar nach Behördenangaben in einem Straflager in der sibirischen Arktisregion Jamal. Die Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Der durch den Giftanschlag 2020 und wiederholte Einzelhaft im Lager geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nach Angaben von Nawalnys Team ist im Totenschein von "natürlichen" Ursachen die Rede. Der Politiker war zum Zeitpunkt des Todes 47 Jahre alt.

Mehr als eine Woche lang hielten die Behörden die Leiche unter Verschluss. Mutter Ljudmila Nawalnaja forderte eine öffentliche Beerdigung, damit sich nicht nur Familienangehörige, sondern auch Anhänger vom russischen Oppositionsführer verabschieden können. Eine Aufforderung der Ermittler, einer heimlichen Beerdigung zuzustimmen, hatte Nawalnaja abgelehnt.

