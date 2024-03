Vor gut zwei Wochen marschierten russische Soldaten in das Dorf Robotyne in der südukrainischen Region Saporischschja ein. Schon im vergangenen Jahr war es zu Kämpfen um die Ortschaft gekommen. Die Ukraine konnte sie im Anschluss wieder befreien. Nun wird Robotyne offenbar erneut durch die russische Armee belagert.

Zu weiteren Gefechten in der Ukraine kam es laut dem US-amerikanischen Institute for the Study of War unter anderem in der Nähe von Nowodariwka. Russland sind zudem Vorstöße bei Bachmut und Awdijiwka gelungen.