World Central Kitchen will angesichts des tödlichen Vorfalls ihren Einsatz in der Region sofort stoppen. Über die künftige Arbeit vor Ort werde bald entschieden.

Zuvor nur Ortskräfte getötet

Die Menschen in Gaza seien weiter auf Hilfe angewiesen

Dass World Central Kirchen ihren Einsatz in Gaza nun stoppen will, ist laut Ingram nachvollziehbar, aber ein großer Verlust für die Zivilbevölkerung. "World Central Kitchen ist ein substanzieller Part der Nahrungsversorgung in Gaza, der jetzt pausiert", sagte die Unicef-Sprecherin. Die ohnehin schon extreme Lebensmittelknappheit in dem Gebiet werde dadurch noch verstärkt.