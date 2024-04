In einem Zeitungs-Gastbeitrag richtet sich der World Central Kitchen-Chef direkt an Israel und kritisiert das Land scharf. Vor allem die Humanität dürfe unter dem Krieg nicht leiden.

Nach dem Tod der sieben Mitarbeiter von World Central Kitchen, wird erneut Kritik an Israel laut. Diesmal von José Andrés, Chef und Gründer der Hilfsorganisation, der seine Enttäuschung über Israels Umgang mit humanitärer Hilfe und den toten Helfern in einem Artikel der "New York Times" öffentlich kundgibt. Dabei richtet er auch einen persönlichen Appell an Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und dessen Kriegsführung. "Israel ist besser als die Art und Weise, wie dieser Krieg geführt wird", schreibt Andrés in seinem Gastbeitrag für die US-amerikanische Zeitung.