Aktualisiert am 01.10.2024 - 21:21 Uhr

Aktualisiert am 01.10.2024 - 21:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

"Iron Dome": So funktioniert Israels Raketenabwehr

Der Iran hat am Dienstagabend Israel mit Hunderten Raketen angegriffen. Einige Raketen sind wohl auch in bewohntem Gebiet eingeschlagen – das zeigen Videos des Angriffes in den sozialen Medien. Viele Raketen allerdings hat das israelische Verteidigungssystem abgefangen. Das besteht aus den Systemen "Arrow", "David's Sling und "Iron Dome".