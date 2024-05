Die junge Frau war als 13-Jährige mit ihrer Familie aus Nordkorea geflohen. Vor der Flucht sei sie selbst zweimal für den Harem des Diktators "gescoutet", wegen ihrer familiären Situation allerdings wieder abgelehnt worden. "Sie gehen in jede Klasse und in jeden Schulhof, damit sie kein Mädchen verpassen, das sie hübsch finden könnten."

Yeonmi Park ist umstritten

"Eine winzige Narbe kann ausreichen"

Nur eine Handvoll Mädchen bestehe diese Tests letztendlich. Diese würden in die Hauptstadt Pjöngjang geschickt, "wo sie nur leben, um den Diktator zu befriedigen". Die Familien stimmten zu, weil das oft bedeute, dass die Mädchen nicht in Armut leben und verhungern müssten.

Kim Jong-ils Geschenk an Kim Il-sung

Die Idee des Harems geht in Nordkorea laut Park auf Kim Jong-uns Vater Kim Jong-il zurück, der wiederum seinem Vater Kim Il-sung in den Siebzigerjahren eine Freude machen wollte. Der soll so berührt gewesen sein, dass der Harem ein ausschlaggebender Grund für die Nominierung Jong-ils als Nachfolger gewesen sein soll. Später fand Kim Jong-il wohl selbst Gefallen an seiner Idee, auch Kim Jong-un scheint sie nun übernommen zu haben.