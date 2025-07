Eskalation in Südostasien Dieser Konflikt könnte in einen Krieg ausarten

26.07.2025

An der Grenze von Thailand und Kambodscha eskaliert die Lage, mehrere Zivilisten sind gestorben. Die Sorge vor einem Krieg wächst.

Der Konflikt zwischen Thailand und Kambodscha schwelt bereits seit Jahrhunderten. Auch in der jüngeren Vergangenheit kam es zu Schusswechseln zwischen beiden Armeen. Doch so gravierend wie aktuell war die Lage schon lange nicht mehr. Mindestens 15 Menschen sind gestorben, dazu kommen zahlreiche Verletzte.

Nach der Eskalation am Donnerstag gingen die Kämpfe am frühen Freitagmorgen weiter. Beide Seiten behaupten, der jeweils andere sei der Aggressor. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Beobachter warnen davor, dass der Konflikt in einen Krieg ausarten könnte.

Auslöser war offenbar eine Landminenexplosion an der Grenze, bei der fünf thailändische Soldaten verletzt wurden. Einer soll dabei ein Bein verloren haben. Thailand wirft dem Nachbarland vor, erst kürzlich auf sicheren Wegen Minen verlegt zu haben. Kambodscha besteht darauf, dass es alte Minen aus vergangenen Konflikten seien.

Kampfjets und Raketen im Grenzgebiet

Die Auseinandersetzungen haben sich seitdem schnell ausgeweitet. In mindestens sechs Regionen des Grenzgebiets wird mittlerweile gekämpft. Auch das eingesetzte Waffenarsenal übertrifft alles, was in den vergangenen Jahren zum Einsatz kam. So setzte Thailand auch Kampfjets gegen kambodschanische Stellungen ein. Nach Angaben des Militärs wurden zwei kambodschanische, regionale Militärhauptquartiere getroffen. Kambodscha soll nach thailändischen Angaben Raketen des Typs BM-21 von Lastwagen auf Wohngebiete abgefeuert haben.

Das kambodschanische Verteidigungsministerium hingegen beschuldigte das Nachbarland, mit Kampfjets zwei Bomben auf eine Straße abgeworfen zu haben. Es kursieren Bilder von einer brennenden Tankstelle. Auch ein Supermarkt und ein Krankenhaus sollen getroffen worden sein.

Laut thailändischen Angaben starben im eigenen Land bereits 14 Zivilisten – darunter auch Kinder – und ein Soldat. Zudem seien 32 Zivilisten und 15 Soldaten verletzt worden. 100.000 Anwohner aus vier Provinzen (Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin und Buriram) wurden laut Innenministerium in etwa 300 Evakuierungszentren in Sicherheit gebracht. Kambodscha sprach dagegen von vier Verletzten und 4.000 Vertriebenen. Nach Berichten des thailändischen Militärs sollen zudem mindestens 24 kambodschanische Soldaten getötet worden sein.

Experte: Eskalation, aber noch kein Krieg

Während die Regierung in Bangkok von einem "schweren Verstoß gegen das Völkerrecht" und eigenen "Selbstverteidigungsmaßnahmen" spricht, schreibt Kambodschas Ministerpräsident Hun Manet auf Facebook: "Kambodscha hat sich stets für eine friedliche Lösung von Problemen eingesetzt, doch in diesem Fall haben wir keine andere Wahl, als mit bewaffneten Streitkräften auf bewaffnete Aggressionen zu reagieren."