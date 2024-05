Am Sonntag kommt zu einem historischen Wahl-Finale in Mexiko. Denn erstmals treten zwei Frauen gegeneinander um das Präsidentschaftsamt an.

Zum ersten Mal in der Geschichte Mexikos konkurrieren zwei Frauen um das höchste Staatsamt in einem der größten Länder Lateinamerikas. Rund 100 Millionen Wahlberechtigte entscheiden am Sonntag bei den Präsidentschaftswahlen, ob eine Wissenschaftlerin oder eine Unternehmerin das spanischsprachige Land in den kommenden sechs Jahre regieren wird.