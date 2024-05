Ein russisches Gericht hat die Untersuchungshaft für die US-amerikanische Journalistin Alsu Kurmasheva bis Anfang August verlängert. Ein Antrag ihrer Verteidiger, sie in Hausarrest zu entlassen, sei von dem Bezirksgericht in Kasan abgewiesen worden, teilte der US-Auslandssender Radio Freies Europa/Radio Liberty (RFE/RL) mit Sitz in Prag am Freitag mit.