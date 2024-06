Russische Behörden verfolgen nicht nur im eigenen Land, was in sozialen Netzwerken geschrieben wird. Nun wurde ein US-Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft verurteilt.

Ein Mann mit doppelter Staatsbürgerschaft Russlands und der USA ist in St. Petersburg wegen Verächtlichmachung des Andenkens an die Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Russlands nordwestlicher Metropole verhängte dreieinhalb Jahre Haft in einer Strafkolonie gegen den Mann. Er dürfe außerdem anderthalb Jahre keine Posts im Internet oder auf anderen Kommunikationsmedien absetzen, teilte der Pressedienst des Gerichts am Mittwoch auf Telegram mit.

Zur Last gelegt wurden dem Angeklagten demnach zwei Beiträge im russischen sozialen Netzwerk Odnoklassniki. Darin habe er das orange-schwarze St. Georgsband, das russische Symbol des Sieges der Sowjetarmee über Hitlerdeutschland, auf grobe Weise verunglimpft. Der Angeklagte habe seine Schuld eingestanden. Den Angaben nach lebte der Mann in Brooklyn in New York und arbeitete als Wachmann in einem Sportzentrum. Bei einem Besuch in Russland wurde er im Dezember 2023 festgenommen.