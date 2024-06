Die chinesische Regierung will ihre militärische Lufteinheit verstärken. Um dies zu erreichen, will das Land zunehmend westliche Militärpiloten rekrutieren. Die USA warnen vor den Folgen.

Die USA und ihre Geheimdienstpartner warnen davor, dass China aktive und ehemalige westliche Militärpiloten sowie andere Soldaten anwerben will. Dadurch wolle China die heimische Luftwaffe stärken und Einblicke in die Taktiken der westlichen Luftfahrten gewinnen, wie "NBC News" berichtet. Die Warnung stammt demnach von einem gemeinsamen Bulletin der sogenannten Five-Eyes-Geheimdientspartner. Das ist ein Bund von fünf Nationen, die untereinander vertrauliche Geheimdienstinformationen austauschen: die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada , Australien und Neuseeland .

In dem Bulletin werden Chinas Bemühungen als "hartnäckige Bedrohung" bezeichnet. Die chinesische Volksbefreiungsarmee (PLA) "nutzt private Unternehmen in Südafrika und China, um ehemalige Kampfpiloten aus Kanada, Frankreich , Deutschland, Großbritannien , Australien, den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern anzuheuern und damit Piloten der Luftwaffe und Marine der PLA auszubilden", heißt es in dem Bulletin "NBC News" zufolge.

So will die PLA die eigenen Lufteinheiten verstärken

Laut "NBC News" sind seitens der USA und ihrer Partner bereits Schritte unternommen worden, um der Bedrohung entgegenzuwirken. So seien bereits Handelsbeschränkungen für eine Testflugakademie in Südafrika und für chinesische Organisationen, die mit den Spionageoperationen in Verbindung stehen, verhängt worden. Auch ein Verbot für ehemalige Militärangehörige, mit China zusammenzuarbeiten, soll gegen die wachsende Bedrohung helfen. Bislang kam es bereits zu einigen Verhaftungen von westlichen Militärs, da der Verdacht bestand, dass diese mit oder für die chinesische Regierung arbeiteten, so "NBC News".