Russland steht nach Angaben von Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow im Kontakt mit den USA über einen möglichen Gefangenenaustausch des inhaftierten US-Reporters Evan Gershkovich. Er verweise auf Äußerungen von Präsident Wladimir Putin , der Anfang Juni solche Kontakte betätigt habe, sagte Peskow am Montag. "Sie gehen weiter, sollten aber weiterhin in völliger Stille vonstattengehen", sagte Peskow. "Daher können keine Ankündigungen, Erklärungen oder Informationen zu dieser Angelegenheit gegeben werden."

Der 32-jährige Reporter des "Wall Street Journals" war am 29. März 2023 vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB in Jekaterinburg im Ural festgenommen worden. Gershkovich wird Spionage für den US-Geheimdienst CIA vorgeworfen, die erste Anhörung in dem Prozess gegen ihn soll am 26. Juni unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, teilte das Gericht in Jekaterinburg am Montag mit.