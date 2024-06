Die frühere Chefin des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), Marine Le Pen , hat den Ausgang der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich begrüßt. Der Block von Präsident Emmanuel Macron sei "praktisch ausgelöscht", sagte Le Pen am Sonntagabend in einer ersten Reaktion.

Macron will breites Bündnis

"Sieben Tage, um Katastrophe zu verhindern"

Auch der führende französische Sozialdemokrat Raphaël Glucksmann hat für den zweiten Durchgang der Parlamentswahl in Frankreich zu einem entschiedenen Kampf gegen die Rechtsnationalen aufgerufen. "Wir haben sieben Tage, um eine Katastrophe für Frankreich zu verhindern", sagte Glucksmann am Sonntagabend. "Das ist keine Parlamentswahl mehr, das ist ein Referendum. Wollen wir (...), dass die Rechtsextreme erstmals in unserer Geschichte über die Wahlurnen an die Macht gelangt?"

Republikaner: "Macronismus" ist "tot"

Anders wollen es die Republikaner (LR) halten: Sie wollen sich in der zweiten Runde der Parlamentswahl am 7. Juli nicht wie die Linkspopulisten in bestimmten Wahlkreisen zurückziehen. Dies kündigte die LR-Führung am Sonntagabend in einer Erklärung an. Es werde auch keine Wahlempfehlung in Wahlkreisen geben, in denen die Partei nicht im zweiten Wahlgang vertreten sei. "Wir überlassen es den Franzosen, sich nach ihrem Gewissen zu äußern", hieß es. Der "Macronismus" sei "tot".