Aktualisiert am 08.07.2024 - 13:10 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Premier Attal will zurücktreten – Macron lässt ihn nicht ziehen

Der Rücktritt des französischen Premierministers Attal steht kurz bevor. Hintergrund ist das schwache Ergebnis des Mitte-Lagers bei den Parlamentswahlen. Doch Macron will ihn noch nicht ziehen lassen.

"Gemäß der republikanischen Tradition und meinen Prinzipien entsprechend reiche ich morgen meinen Rücktritt beim Präsidenten ein", sagte er am Sonntag in Paris. Präsident Emmanuel Macron hat den Rücktritt jedoch abgelehnt, zumindest vorerst. Macron habe Attal gebeten, zunächst Premier zu bleiben, um die Stabilität des Landes zu gewährleisten, hieß es am Montag aus dem Élysée-Palast.