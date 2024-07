Aktualisiert am 13.07.2024 - 19:47 Uhr

Aktualisiert am 13.07.2024 - 19:47 Uhr

"Astronomische Verluste" in der Ukraine

Mehr als 70.000 tote und verletzte eigene Soldaten in nur zwei Monaten: Laut britischen Quellen erleidet Russland in der Ukraine verheerende Verluste. Und die Zukunft verheißt nichts Gutes.

In den vergangenen zwei Monaten hat Russland mehr als 70.000 Soldaten in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine verloren, wie britische Militärgeheimdienste berichten. Diese Soldaten sind entweder getötet oder schwer verletzt worden. Die Verluste spiegeln die Intensität der Kämpfe wider, insbesondere nach der Eröffnung einer neuen Front in der Region Kharkiw im Mai. Die durchschnittlichen täglichen Verluste stiegen seitdem auf mehr als 1.000 Soldaten.